¡Terrible! Maestra es agredida por su pareja durante clase virtual

Una maestra de inglés fue agredida por su pareja mientras dictaba una clase virtual desde la computadora de él. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de México presenciaron el hecho que se ha vuelto viral en redes sociales.

En el vídeo publicado en redes se oye cuando el hombre comenzó a reclamarle a la maestra porque tomó su computadora sin avisarle.

“O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre! Me chingaste el puto ratón!”, le gritó el hombre.

La maestra le contestó: “¡Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Déjame cortar la clase, déjame cortar la clase! Ya escucharon, ¡déjenme avisarles!”.

El hombre siguió con las pese a que sabía que los alumnos habían escuchado las agresiones y los desgarradores gritos de la mujer.

Los alumnos denunciaron la agresión, al tiempo que publicaron el vídeo donde el hombre golpea a la mujer.

Tras viralizarse el caso, la institución emitió un comunicado en el cual afirma que se encuentran acompañando a la trabajadora para llevar el caso ante las autoridades.