Botello denuncia patrocinio para que se desista del 30% del Fondo de Pensiones

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado por la provincia La Romana, Pedro Botello, aseguró es para doblegarlo y que se olvide del 30 por ciento de la AFP para los trabajadores, la inclusión de sancionarlo por tres hechos, incluyendo la polémica que escenificó este miércoles junto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

«Ellos creen que todo es canonjía personal, entonces ellos creen que presionándote con la parte económica, van evitar… bajo el patrocinio de la AFP, bajo patrocinio económico aquí adentro para lograr la desarticulación que yo encabezado, porque el objeto es la cabeza de Pedro Botello», denunció.

También dijo que conforme vayan ocurriendo los acontecimientos irá develando con «nombres y apellidos».

Asimismo, indicó que no va pedir disculpa al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, que según el fue quien le faltó el respeto y no él.

Pacheco pidió disculpas por la discusión entre él y el diputado durante la sesión del pasado miércoles en esa casa legislativa.

Dijo que dentro de la Cámara de Diputados hay 190 legisladores, donde la “inmensa mayoría” son personas respetuosas que tienen un compromiso con los lectores que los eligieron por lo que lamentó haber incurrido en un incidente que catalogó como “feo”, en el cual él y el diputado Botello se vociferaron algunos improperios.

“Lo admito públicamente, me dejé provocar y llevar hasta ese terreno. Soy humano y como ser humano no soy imperfecto, no me vanaglorio de eso y trato cada día de ir corriendo las imperfecciones por eso no tuve anoche ningún reparo ni remordimiento en preparar una disculpa pública”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados.