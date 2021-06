Bonny Cepeda: ¿Una trayectoria que se empaña por la polémica?

La polémica cubre al intérprete de “Asesina” por cantarle a Nicolás Maduro. ¿Pierde valor el aporte de Cepeda a la música por esto?

Ya los hechos se conocen: días atrás el cantante dominicano Bonny Cepeda reveló que recibió 60.000 dólares como pago por haber cantado en el cumpleaños 58 de Nicolás Maduro en noviembre de 2020. La revelación se difundió en el programa denominado “Alofoke Radio Show”, conducido por Santiago Matías o Alofoke.

Además, Cepeda reconoció que ha realizado más de tres shows privados para el chavismo y que a lo largo de su carrera artística ha cantado para el Cartel de Medellín, Pablo Escobar; el ex presidente de Panamá Manuel Antonio Noriega e incluso en Cuba.

Alegó que “solo cumple con su trabajo” y afirmó que si lo vuelven a llamar para un show lo haría.

Como era de esperarse, la llama de la polémica se encendió inmediatamente después de sus declaraciones. Esto debido a la profunda crisis que golpeaba a Venezuela en el momento del show realizado en la pandemia y que persiste de manera estructural en el país suramericano.

Por eso, enseguida el intérprete de “Asesina”, “Una fotografía” y “Ay doctor”, fue cuestionado vigorosamente por el entrevistador, por muchos usuarios en los medios sociales y por miembros de la oposición venezolana.

Tanto fue castigado, que el viceministro Bonny Cepeda intentó retractarse. Aseguró no haber cobrado por actuar en una fiesta de cumpleaños del cuestionado presidente de Venezuela y dijo que fue un error de su parte haber dicho que recibió honorarios por su presentación. ¿Cuál es la verdad?

Sin embargo, en algo tiene razón el cantante: él es un artista y se debe a su público. Impediente Mente de quienes sean sus fanáticos. Lo cuestionable de este caso es el origen de los fondos que usados para hacerle presunto pago y que estos dineros han podido ser usados para fines más nobles que entretener a un grupo privilegiado.

Sin embargo, ¿pierde valor el aporte de Cepeda a la música por esto? Creemos que no. Su talento no está en discusión y sus temas forman parte del acervo cultural dominicano y latinoamericano. No obstante, la historia juzgará la moralidad de sus actos. ¿Qué opina usted?