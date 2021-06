Bonny Cepeda cantó para Maduro y admite que le pagó 60 mil dólares

Por: Patricia Chirinos

El cantante dominicano, Bonny Cepeda, enardeció las redes sociales este miércoles al aceptar que presentó un show privado para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su cumpleaños el año 2020, que costó 60 mil dólares.

Cepeda reveló la cifra durante una entrevista con el productor, Santiago Matías, Alofoke, en la que comenzó hablando de su carrera musical, pero en medio de un momento de tensión fue persuadido a responder cuánto le había pagado Maduro por ir a cantarle en privado.

Bonny Cepeda, admitió que el mandatario venezolano, cuestionado a nivel mundial por la deplorable situación económica, política, sanitaria y social que vive el país de donde más de 4 millones de ciudadanos han tenido que emigrar, le canceló 60 mil dólares por su presentación musical, a tiempo que justificó “los cantantes cantamos donde nos contraten”.

Alofoke criticó el hecho de recibiera esa cantidad de dinero de parte del Gobierno de Maduro, sabiendo la situación que viven a diario los venezolanos e insinuó que estaba dispuesto a darle prestada la misma cantidad para que no vuelva a cantarle a Maduro.

Miles de usuarios en redes sociales también repudiaron a Bonny Cepeda señalando que es un cantante que tiene “precio”, más no valor humano.

“Esta entrevista me hizo recordar una frase de mi padre: ‘hay gente que tiene valor, y otras que tienen precio’, ya sabemos lo que tiene Cepeda”, comentó @rafadominguez.

“Celia Cruz nunca aceptó cantarle a Fidel ni a ninguno de sus secuaces. Eran otros tiempos y otros valores. Hoy tenemos una larga lista de cantantes, grupos y reguetoneros que cantan en cumpleaños y bodas chavistas y enchufados sin ningún pudor. Muchos son cara de tabla y dicen que “no sabían” y otros son cara dura como Bonny Cepeda”, señaló el reconocido comunicador y escritor @DavidPlacer.

“Qué vagabundo el Nicolás. Lo de Bonny es lo normal entre algunos; por La Plata baila el mono”, escribió @fmpinilla.

“Y que son 60 mil dólares que no son de el…. son 60 mil dólares llenos de hambre, sangre, torturas y dolor….. ese hombre no sabe lo q dice…. y lo dice por q quizás comparta su ideología con maduro y por eso vino a cantarle….. muy bien del comunicador me encanta q le diga la verdad del pueblo Venezolano …… me encanta el pueblo Dominicano…. hermosa nación”, comentó @nathygara.

El mismo locutor q le pregunta a Bonny Cepeda cuánto cobra por cantar en Vzla, le dice al propio Cepeda q cuando vuelva mate al Pte Maduro, que lo asesine. Incluso le dice cómo y lo peor de todo es que lo hace públicamente. Pareciera q en RD mandar a matar a alguien es normal. pic.twitter.com/oZCLCcBwRL — Don Benjamín (@SeorJos1) June 2, 2021

Con la actitud de Bonny Cepeda se puede esperar cualquier cosa , como cantarle al chapo Guzmán o a cualquier Narco que le pagué bien , Creo que por muy pelando b…que se esté hay q tener dignidad ! — Cafetalera0252 (@cafetalera0252) June 2, 2021

El también viceministro de cultura dominicano al percatarse de la tensión que generó su revelación, se justificó asegurando que también ha cantado en discotecas que son propiedad de César El Abusador.