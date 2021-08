BC responde a Leonel: Nos encargamos de estimar el crecimiento económico

El gobernador Héctor Valdez Albizu señaló que el exmandatario “indicó que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas. En adición, específicamente argumentó sobre una supuesta manipulación estadística que no refleja lo que realmente acontece en los hogares dominicanos”.

En lo referente a la afirmación realizada de que la recuperación que actualmente exhibe la economía dominicana constituye un rebote estadístico, Valdez Albizu recordó que “el Banco Central ha realizado al menos tres ruedas de prensa en las que ha presentado ejercicios de comparación con respecto al período pre-pandemia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pionero en realizar este tipo de análisis. Esto así, con el objetivo de aislar debidamente el efecto estadístico que provocó la crisis sanitaria al alterar la base de comparación en 2020, evitar interpretaciones erróneas y apreciar mejor la magnitud de la recuperación económica”.

“Este resultado ha permitido revisar al alza las perspectivas de crecimiento interanual para el cierre de 2021 que sería de dos dígitos, es decir, de 10 % o más, tal y como anuncié en la pasada rueda de prensa, siendo este uno de los desempeños más notables de América Latina. Cabe destacar que esta proyección es similar a la realizada por algunos bancos internacionales como Bank of America, así como por analistas de fondos de inversión externos”, señaló.

“En efecto, utilizando el pronóstico del crecimiento actualizado, el nivel del PIB real al cierre de 2021 sería superior al de 2019 (prepandémico) en aproximadamente un 3.0 %, diez veces más que el 0.3 % señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica”, expresó Valdez Albizu.

Valdez Albizu cogió piedras pa los más chiquitos, al recordarle a Leonel que las estadísticas del Banco Central coinciden con las del FMI, ONU, la OIT, etc. Con altura y precisión, lo dejó bien chiquito Albizu a Leonel. pic.twitter.com/x7P2b2LZyi

Refiriéndose a la comparación del desempeño económico del semestre enero-junio 2021 con igual periodo de 2019, el gobernador precisó que el nivel de actividad económica resulta ser 3.7 % superior. “Este resultado es sumamente notable y debería de ser apreciado como una muestra fehaciente de la resiliencia de la economía dominicana, que una vez más demuestra que sabe levantarse de los periodos de crisis para retomar su posición de liderazgo regional en términos de crecimiento”, destacó.

Asimismo, expresó que muy pocos países de la región estarían recuperando sus niveles de actividad pre-covid-19 en solo doce meses, como sería el caso de la República Dominicana.

Valdez Albizu planteó que, de cumplirse esta previsión, el PIB nominal se ubicaría en US$90,000 millones en este mismo año 2021, superando su nivel pre-pandemia, revirtiendo de esta manera la caída experimentada de 2020 en apenas un año. “En efecto, República Dominicana será uno de los primeros países en recuperar su ingreso per cápita en la región, tal y como señalara el Fondo Monetario Internacional”, indicó.

