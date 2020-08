Aplicación WTID permite llevar en el móvil el pasaporte y documentos sanitarios

La aplicación, denominada World Tourist Identification (WTID), ha sido presentada en un acto al que ha asistido el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha informado en un comunicado la compañía Wanderlust, que la ha puesto en marcha.

La WTID tendrá dos vertientes, la del ciudadano y la del turista, y a su vez integra cuatro ecosistemas: la identificación personal, los servicios turísticos y comerciales, la salud (historial médico, certificados de vacunación de los usuarios o trazabilidad) y métodos de pago.

En lo que al ecosistema sanitario concierne, WTID permitirá al viajero llevar en su móvil todo su historial médico, lo que facilitará su seguimiento a las autoridades sanitarias del lugar al que viaje en caso de necesitarlo.

Además, permitirá a los turistas moverse por el territorio de forma segura y el viajero también podrá pagar en hoteles, transporte público o museos.

Otra de sus ventajas es la inteligencia de datos, ya que WTID permitirá crear una base de información gracias a la trazabilidad que deja el viajero en sus compras, visitas u ocio.

También permitirá controlar mejor los flujos de viajeros en aeropuertos, puertos y demás pasos fronterizos y, de esta manera, luchar de forma más eficaz contra el fraude y la suplantación de identidad, con lo que se reducirán los costes para las autoridades y países.

WTID se encuentra en fase beta y su lanzamiento tendrá lugar este mes en los casos piloto, en los albores de una progresiva normalización de la situación mundial del turismo, para contribuir a que sea un sector más seguro, transparente y ágil tanto para turistas como para operadores.

SG @pololikashvili at a conference with the Mayor of Malaga @pacodelatorrepp and the President of Wanderlust Antonio Santos to know more about the World Tourist Identification – an initiative to #RestartTourism in this destination where tourism is key for its socioeconomic growth https://t.co/QWr5VjlE9k pic.twitter.com/9D9lM5PsgT