Twitter veda de su plataforma a exlíder racista David Duke

En sus últimas intervenciones en la plataforma, Duke había enlazado videos en los que aparecía un negacionista del holocausto y había calificado como una “mentira” el racismo sistémico en Estados Unidos.

También hacía referencia de forma falsa a llamamientos inexistentes de incitación a la violencia contra las personas blancas por parte de grupos mediáticos a los que se refería como conglomerados “propiedad de judíos”.

Además, uno de sus tuits más recientes señalaba que aquellas personas que no llevan mascarillas son “los verdaderos héroes”.

A juicio de la red social, con sus intervenciones en Twitter, David Duke ha violado de forma persistente las normas y pautas de comportamiento y ha incurrido en actuaciones violentas y de incitación al odio.

El portavoz de la compañía Trenton Kennedy dijo en declaraciones al Washington Post que la cuenta de Duke fue suspendida permanentemente por “reiteradas violaciones de las reglas de Twitter sobre conductas de odio” en una acción que dijo estar “en la línea con la guía actualizada recientemente sobre publicación de enlaces dañinos”, agregó.

F-bombs aside, this is a clear sign that social media companies see the writing on the wall. Advertisers have no appetite to pay into platforms that amplify and promote white supremacy.



Except @Facebook.

Facebook doesn’t care.#StopHateForProfit