Ginebra, Suiza | AFP

La etapa de la Copa del Mundo masculina de esquí alpino, prevista de viernes a domingo en Wengen (Suiza), una de las más prestigiosas de la temporada, fue anulada debido a la pandemia del nuevo coronavirus, anunciaron este lunes los organizadores.

«Tras un nuevo análisis de la situación actual del covid-19 en Wengen, el cantón de Berna tomó la decisión de anular las carreras», escribe la organización en un comunicado.

🚨 BREAKING: @WeltcupWengen cancelled! It was determined by the Bern Authorities, that it would not be possible to take all precautions for athletes and support teams to be adequately protected in separate zones. Potential replacements will be announced in due time. #fisalpine pic.twitter.com/iBCbaa29sq