Unión Europea inicia «esperanzadora» de vacunación contra el coronavirus

Menos de una semana después de que la Unión Europea (UE) autorizara el uso de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, países como Italia y España comenzaron el domingo a vacunar a su población contra el coronavirus, que ya ha contagiado a al menos 80 millones de personas en el mundo y se ha cobrado más de 1.758.000 vidas.

«No hace nada, nada (…) muchas gracias», dijo, sonriente, Araceli Hidalgo Sánchez, una anciana menuda de 96 años, que se convirtió en la primera española en recibir la ansiada inyección, en una residencia de personas mayores de Guadalajara (centro).

Después de ella, Mónica Tapias, auxiliar de enfermería en esta misma residencia, fue la segunda española en vacunarse. «Lo que queremos es que la mayoría de gente se vacune», dijo ante las cámaras.

Las autoridades españolas esperan haber vacunado en junio de 2021 a entre 15 y 20 millones de personas, de una población de 47 millones.

España ha sido uno de los países de Europa más golpeados por la pandemia, con unos 50.000 fallecidos y más de 1,8 millones de casos, según cifras del ministerio de Salud.

«Hoy Araceli y Mónica representan una nueva etapa esperanzadora. Un día para la emoción y la confianza», dijo en Twitter el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometiendo que el proceso de vacunación será «rápido, solvente y equitativo».

Casi al mismo tiempo, en Italia, la enfermera Claudia Alivernini y Maria Rosaria Capobianchi, directora de un laboratorio de virología en el hospital Spallanzani de Roma, fueron las primeras en recibir la vacuna en el país.

Es «un gesto pequeño pero fundamental para todos nosotros», dijo Alivernini. «Lo digo de corazón: Vacunémonos. Por nosotros, por nuestros seres queridos y por la sociedad», agregó.

En Italia la vacunación generalizada comenzará el 8 de enero, fecha en la que llegarán al país 470.000 dosis por semana. Italia es el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia, con más de 71.000 fallecidos, y tuvo que decretar importantes medidas de confinamiento antes de Navidad.

A miles de kilómetros, en Bucarest, la enfermera rumana Mihaela Anghel, de 26 años, la primera que atendió a un paciente con covid-19 en febrero en el país, fue la primera vacunada.

Alemania, Hungría y Eslovaquia vacunaron ya a algunas personas el sábado. Europa es, númericamente, la región más afectada en el mundo por esta pandemia y ya superó los 25 millones de casos y los 546.000 muertos.

Además de la vacuna de Pfizer/BioNTech, también se espera que en Europa se autoricen pronto otras vacunas, como la desarrollada por AstraZeneca y Oxford.

«Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás», declaró Pascal Soriot, director general del laboratorio sueco-británico AstraZeneca, cuyo inmunizante disponía hasta ahora de una eficacia del 70%.

Más casos de la nueva cepa

Antes de la UE, numerosos países empezaron a vacunar contra el coronavirus, comenzando por China, que aplicó las primeras inyecciones en verano (boreal). En diciembre, siguieron Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, México, Costa Rica y Chile.

Paralelamente a la vacunación, cada vez más países detectan casos de la nueva cepa de coronavirus, posiblemente más contagiosa, descubierta inicialmente en el Reino Unido.

Canadá, Italia, Suecia, España y Japón notificaron en las últimas horas infecciones de esta variante, después de Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca.

Según un estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la escuela londinense de medicina tropical e higiene, esta nueva variante es entre «un 50% a un 74%» más contagiosa, por lo que se teme que 2021 depare más hospitalizaciones y decesos por covid-19 que 2020 si no se ponen los medios.

Tras confirmarse esta mutación, que sólo se detecta si se analiza la secuencia del genoma del virus tras un test PCR, numerosos países cerraron sus puertas al Reino Unido y algunos mantienen esas restricciones en sus conexiones aéreas, marítimas o terrestres.

Este domingo, Japón decidió prohibir cualquier llegada de extranjeros no residentes desde el lunes y hasta finales de enero.

Vuelven las restricciones

El inmunólogo Anthony Fauci, que asesora al gobierno estadounidense, expresó el domingo su «preocupación» ante la posibilidad de que la pandemia se agrave después de las fiestas de fin de año.

«Comparto la preocupación del presidente electo [Joe] Biden sobre el hecho de que podría empeorar en el transcurso de las próximas semanas», dijo Fauci a CNN.

Este fin de semana, varios países volvieron a instaurar restricciones, como Israel, que inició un severo confinamiento, el tercero, este domingo, o el enclave británico de Gibraltar que anunció un toque de queda nocturno.

A nivel global, Estados Unidos continúa siendo el país más castigado por la enfermedad, tanto en número de muertos (331.916) como de infecciones (18.945.149).

En América Latina y el Caribe, donde hay más de 496.000 fallecidos y 15 millones de contagios, México recibió el sábado un segundo cargamento con 42.900 dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech.

En Argentina, la campaña de vacunación empezará el martes, con 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V del laboratorio ruso Gamelaya. Es el primer país de América Latina que autoriza esta vacuna. Argentina también aprobó la fórmula de Pfizer/BioNTech.

