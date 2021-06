Ángel Rondón a Jean Alain: “No lo quiero muerto, lo quiero vivo”

SANTO DOMINGO.- Uno de los principales imputados en el caso Odebrecht, Ángel Rondón, respondió a la denuncia del exprocurador Jean Alain Rodríguez que en una carta enviada al presidente de la República Luis Abinader, denuncia que teme por su vida y la de su familia.

“Yo no quiero verlo muerto, yo quiero verlo aquí en los tribunales”, afirmó Rondón sobre Jean Alain y la misiva donde el exprocurador dice ha recibido “amenazas públicas” por parte de algunos imputados en el reconocido caso.

Rondón manifestó además, que lo que Jean Alain tiene es un delirio de persecución.

“Eso es un temor, un fantasma que lo está persiguiendo a él. Le persigue un fantasma que él tendrá que enfrentarlo cuando tenga que enfrentar la justicia. Yo tengo cuatro años en este expediente y no tengo miedo, entonces él no debe tener miedo de enfrentar la justicia”, precisó.

En tanto, Víctor Díaz Rúa, otro de los implicados en el caso Odebrecht, dijo “cuando uno tiene muchas maldades y actos de corrupción y eres un cobarde es lógico tener miedo, pero no de mi, no es mi estilo, no perseguí ni le hice daño a nadie para quitarles contratos, por mi parte duerme tranquilo esperare la justicia que te tocará.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez envió una misiva al presidente Luis Abinader en la que expresa su preocupación ante las declaraciones de los imputados.

Rodríguez hace referencia en su denuncia a las declaraciones que emitió Rondón el pasado 26 de mayo durante el programa, quien manifestó su deseo de atentar contra la vida de él y que no lo hacía porque carece de “instinto criminal”.