Anciana de 70 años se convierte en madre por primera vez

Esta sería una de las madres primerizas más ancianas del mundo, tras dar a luz a su primogénito a la edad de 70 años, mediante fecundación in vitro.

Se llama, Jivunben Rabari, y se ha vuelto viral por haberse convertido en madre a sus 70 años, a principios del mes de octubre, reporta el Daily Mail.

Rabani y su esposo de 75 años son del pueblo indio de Mora, en Guajarat, y llevan 45 años casados. No cuentan con documentos de identidad para demostrar su edad pero insisten en que tienen 70 y 75 años, respectivamente.

El doctor Naresh Bhanushali, que ayudó a la pareja con el procedimiento, dijo que “cuando vinieron por primera vez, les dijimos que no podían tener un hijo a una edad tan avanzada, pero insistieron”.

“Este es uno de los casos más raros que he visto”, agregó el médico.

¿Un milagro? ¿Usted qué opina?

Woman, 70, becomes 'one of world's oldest mums' as she welcomes first babyhttps://t.co/b9c3cWPWV5 pic.twitter.com/gTX3GLjY5E