Revelan que el nuevo Superman es bisexual y la noticia enciende Twitter

“La idea de sustituir a Clark Kent por otro salvador blanco heterosexual nos parecía una ocasión desperdiciada”, dijo Tom Taylor, guionista de la serie.

Muchos internautas se mostraron a favor de la nueva versión de Superman, Jonathan Kent, Hijo de Clark y Lois, por representar a la comunidad Bisexual en los comics.

El nuevo Superman también se preocupará por el medio ambiente y participará en política. La noticia ha encendido Twitter, en donde cientos de internautas aplaudieron la iniciativa de DC Comics y otros expresaron abiertamente su desacuerdo.

Estos estuvieron a favor:

Ha muchos de los que critican que #Superman ahora va ha ser bisexual, les digo no es el superman que todos conocemos, es su hijo, no se azoten, el mundo del comic tiene ha varios superheroes o villanos un poquito orientados ha la comunidad lgtb+, solo que si no lo dicen esta bien https://t.co/HEAPeIVlHA