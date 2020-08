Amazon estrenará en octubre una nueva versión de la serie “Utopia”

Utopia trata de un «thriller de conspiración» de ocho episodios centrado en un grupo de fanáticos del cómic que se conocen en un foro de internet y crean un vínculo gracias a su obsesión por un tebeo aparentemente ficticio llamado ‘Utopia‘; una historia «sobre salvar el mundo al mismo tiempo que intentas encontrar tu lugar en él».

Sus protagonistas –Ashleigh LaThrop, Dan Byrd, Jessica Rothe, Desmin Borges y Javon «Wanna» Walton- desentierran significados escondidos entre las páginas del cómic que predicen las amenazas a la humanidad.

La aventura de alto riesgo les lleva a enfrentarse cara a cara con el famoso personaje principal de «Utopia», Jessica Hyde (Sasha Lane), quien se une a ellos en su misión de salvar el mundo mientras oculta sus propios secretos.

What have you done today to earn your place in this crowded world?



Gone Girl writer Gillian Flynn invites you down the rabbit hole and into Utopia. September 25. pic.twitter.com/uMF8yaXiEd