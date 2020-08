Alex Rodríguez y Jennifer López retiran oferta de compra de Mets

Rodríguez, quien actualmente es analista de ESPN, anunció el viernes por la noche que a pesar de «una oferta totalmente financiada a un precio récord», su grupo estaba retirando su oferta.

«El consorcio dijo que están decepcionados de no ser parte de la revitalización de la ciudad de Nueva York y brindar una experiencia emocionante para los fanáticos y desearle lo mejor a la familia Wilpon y a toda la organización de los Mets», dijo la pareja de celebridades en un comunicado.

CNBC informó el viernes por la noche que Cohen había iniciado las negociaciones finales y se esperaba que cerrara un trato con el equipo en los próximos días. Los Mets declinaron hacer comentarios.

Cohen también entró en negociaciones para comprar a los Mets el año pasado, pero el trato se vino abajo en febrero. Cohen compró una participación del 8% en sociedad limitada en 2012 por $40 millones de dólares. El acuerdo en discusión lo habría visto adquirir una participación de control del 80% en una transacción que valora al equipo en $2.6 mil millones, y los Wilpon habrían permanecido en su lugar durante cinco años.

Alex and I are so disappointed!! We worked so hard the past 6 months with the dream of becoming the first minority couple and the first woman owner to buy her father’s favorite Major League Baseball team with her own hard earned money. We still haven’t given up!! #NY4ever pic.twitter.com/sBBkliUjoL