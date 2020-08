No se rinde, Manny Ramírez jugará béisbol en Australia

Manny Ramírez ha hecho noticia nuevamente, esta vez por firmar un contrato de un año para la temporada 2020-21 con el conjunto de Sydney Blue Sox de la Liga Australiana de Béisbol (ABL).

El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Twitter oficial del conjunto, quien le dio la bienvenida al jugador para el torneo que iniciará el 18 de diciembre del año en curso. El acuerdo tiene una opción de equipo para un segundo año y Manny Ramírez tendrá una dualidad de funciones como coach-judador. Los rumores de que el jugador iría a la ABL desde principio del mes de agosto, sin embargo, su nombre se había asociado con otro equipo.

Los Sydney Blue Sox contarían con un jugador acumuló números que se encuentran situados en la élite de los bateadores dominicanos. Manny Ramírez es uno de los 27 bateadores de la historia que han logrado superar la barrera de 500 cuadrangulares, al alcanzar 555 en su carrera, sumado a 1,831 carreras impulsadas y 1544 anotadas. Acumuló un promedio de bateo de .312, un porcentaje de embasarse (OBP) de .411 y un slugging (SLG) de .585, lo que se traduce en un OPS (OBP + SLG) de .996.

A esas estadísticas excepcionales les debemos sumar dos campeonatos de Serie Mundial con Boston Red Sox, así como el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2004, doce apariciones al Juego de Estrellas, nueve Bates de Plata y dos premios Hank Aaron.

Ramírez debutó en el año 1994 junto a Cleveland Indians y hasta la fecha es considerado como uno de los mejores bateadores de la historia de las Grandes Ligas, a pesar de dos suspensiones por uso de sustancias prohibidas que lo llevaron a su retiro.

We are excited to welcome Manny Ramirez to the Blue Sox family!



– World Series MVP

– All-Star x12

– 2 x World Series Champion

– 15th all time HR leader in MLB

– Topps All-Star Rookie Team



December 18th can’t come soon enough!



Proudly brought to you by Middy’s#RiseTogether pic.twitter.com/uF54jAwStL