Alec Baldwin dice “no encuentro palabras para mi tristeza”

Patricia Chirinos / Noticias SIN Agencias

Los Ángeles (EE.UU.).- Alec Baldwin aseguró este viernes que “no encuentra palabras” para expresar su tristeza por el accidente en el que murió la directora de fotografía de la película que estaba rodando, cuando el actor disparó una pistola de atrezo que no sabía que estaba cargada.

“No hay palabras para expresar mi tristeza y conmoción ante el trágico accidente que arrebató la vida de Halyna Hutchins, una mujer, madre y compañera profundamente admirada por todos nosotros. Estoy cooperando con la investigación para saber cómo ocurrió esta tragedia”, indicó el actor en su perfil de Twitter.

El intérprete, que también hirió al director del filme, Joel Souza, añadió que está en contacto con el marido de la víctima mortal.

“Mi corazón esta roto por su marido, por su hijo y por todos los que conocían y querían a Halyna”, sostuvo.

Las autoridades están intentando determinar por qué la pistola de utilería estaba cargada y con qué tipo de proyectil, mientras era utilizada durante el rodaje de “Rust”, un “western” que se filmaba en Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

ALEC BALDWIN hates guns and gun owners. Promotes GUN VIOLENCE in his trash movies. Murders a director with a loaded PROP GUN.

"hey Alec remember when u attacked that cop who killed a perp defending himself? You said 'how does it feel to kill someone'."https://t.co/DN3VzMiFm8 — TIMENOUT (@TIMENOUT) October 23, 2021

Unas fotografías publicadas por el diario local Santa Fe New Mexican muestran a Baldwin angustiado en la puerta de la oficina del Sheriff de Santa Fe, donde, según ese medio, fue interrogado sobre el suceso.

El incidente ocurrió en torno a primera hora de la tarde del jueves en el Rancho de Bonanza Creek, un escenario al que suelen desplazarse numerosas producciones de Hollywood.

Por el momento, las autoridades descartan presentar cargos criminales y están entrevistando al equipo del filme con el fin de esclarecer los hechos.

It’s obviously clear Alec Baldwin did something stupid. You never point ANY kind of gun (toy,BB,etc.) at anyone, let alone, pull the trigger. He was goofing around with the crew and that’s how it happens. #AlecForPrison — Wink Riprock (@winkywinkyone) October 23, 2021

La compañía encargada del rodaje, en el que Baldwin ejerce como protagonista y productor, emitió un escrito que decía que el equipo completo se encuentra “devastado” por lo sucedido y se comprometía a ofrecer ayuda psicológica a todas las personas relacionadas con la filmación, que se suspenderá de manera indefinida.

“Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Halyna (Hutchins) y sus seres queridos”, añadió.

Hutchins se graduó en el American Film Institute en 2015 y trabajó en películas como “Archenemy”.

Durante las jornadas de rodaje de “Rust” compartió varias fotografías en Instagram, una de ellas con un escrito que decía: “Una de las mejores partes de grabar ‘westerns’ es tener mañanas así”.

La oficina de rodajes de Nuevo México indicó el pasado 6 de octubre que la filmación de “Rust” empleaba a 22 actores, 75 técnicos y más de 230 figurantes, aunque se desconoce cuántos de ellos estaban presentes en el momento del suceso.

Everyone saying Alec Baldwin is at fault for Halyna Hutchins death because "firearm safety" is wrong. HE IS AN ACTOR. IT'S NOT HIS JOB TO CHECK THE PROP GUN. Props are handled by the prop master. Actors trust them to ensure everything is safe, especially when told "cold gun". — Toastmaster General (@PickleBrill) October 23, 2021

El accidente recuerda a la muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, durante otra grabación en 1993.