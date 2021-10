¿Quién es Halyna Hutchins? Asesinada por Alec Baldwin por accidente

Además de la mujer fallecida, identificada como Halyna Hutchins, de 42 años, los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza, de 48, que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St. Vincent, en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EEUU).

Unas fotografías publicadas por el diario local Santa Fe New Mexican muestran a Baldwin angustiado en la puerta de la oficina del Sheriff de Santa Fe, donde según ese medio fue interrogado sobre el suceso.

El incidente ocurrió en torno a las dos de la tarde en el Rancho de Bonanza Creek, donde se filmaban varias escenas del ‘western’ “Rust”, en el que Baldwin ejerce de productor además de protagonista.

La oficina del Sheriff ha abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado y qué tipo de proyectil tenía el arma, que no se sabe si se utilizó durante la grabación de una escena o en un ensayo.

“Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó. El incidente sigue siendo una investigación activa”, explicó el departamento en un comunicado.

Por el momento, las autoridades descartan presentar cargos criminales.

Halyna Hutchins last couple of posts showed how excited she was to be working on this Alec Baldwin western, and then it ends in tragedy. So sad 🙏🏾 #RIP pic.twitter.com/1ctrVQHUF5