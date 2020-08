Adele, Rosalía y Pablo Alborán, los discos más esperados de un 2020 aciago

View this post on Instagram

On this International Youth Day, it is important for us to speak up for our freedom, equality, dignity, and the rights of our future generations. I stand with The Universal Declaration of Human Rights and believe everyone should be treated as equal without distinction of race, colour, sex, language, religion, or status. Equality is a human right, not an option. Change has to start at the very basis through the education of our next generations. We must teach the values of tolerance and respect, avoiding stereotypes. Those are the foundations upon which a caring society is built. #StandUp4HumanRights with me and @UnitedNationsHumanRights. #TheWorldIsInOurHands Photo by @JustinWu En este Día Internacional de la Juventud, es importante que alcemos la voz por nuestra libertad, igualdad, dignidad y los derechos de nuestras futuras generaciones. Yo apoyo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y creo firmemente que todas las personas deberían ser tratadas como iguales sin distinción de raza, color, género, idioma, religión o estatus. La igualdad es un derecho humano, no una opción. El cambio tiene que empezar en la base, mediante la educación de nuestras siguientes generaciones. Debemos enseñar los valores de la tolerancia y el respeto, evitando estereotipos. Estos son los fundamentos sobre los que se construye una sociedad más empática. #DefiendeLosDerechosHumanos conmigo y @UnitedNationsHumanRights. #ElMundoEstáEnNuestrasManos Foto por @JustinWu Campaign by @thekrimgroup