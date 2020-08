Gimme some true”, Lennon en su sonido más puro por su 80 aniversario

Producido por Yoko Ono y Seann Ono Lennon, que también han sido los encargados de seleccionar las canciones, la edición Deluxe tendrá 2 CDs que irán acompañados de un Blu-ray de audio y un libro, informa un comunicado de Universal Music.

El texto, de 124 páginas, cuenta la historia de los 36 temas a través de declaraciones de John y Yoko pero también de personas que trabajaron con ellas, en entrevistas nuevas y de archivo, junto a fotografías inéditas sacadas de los archivos de la pareja.

Además, «Gimme some true. The Ultimate Mixes» estará disponible en otros formatos: 1 CD o 2 LP con 19 canciones; un doble CD o 4 LP con las 36 canciones y varias versiones digitales para descarga y streaming.

La edición Deluxe y el 4 LP incluirán una pegatina para el coche, un póster doble de Lennon en blanco y negro, plata y oro, y dos postales.

Una de ellas es la réplica de la carta que Lennon le escribió a la reina de Inglaterra en 1969 cuando devolvió la Medalla del Orden del Imperio Británico «en protesta contra la implicación de Gran Bretaña en el asunto Nigeria-Biafra, en contra de nuestro apoyo a América en Vietnam y por la bajada de Cold Turkey en las listas».

Precisamente la portada del disco es una foto de Lennon, de perfil, en blanco y negro, que fue tomada el día en el que devolvió la medalla.

El 2 LP y 2 CD también incluyen el póster y todos los formatos incluyen un libreto con fotos y la réplica de la carta.

To commemorate what would have been John Lennon’s 80th birthday, his family selected 36 songs from his solo catalogue and enhanced them for a new box set, ‘Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes’ https://t.co/Daepz4MzYM pic.twitter.com/Hhq53ahpsQ