Abel Martínez tilda de Chantaje presunto embargo a sus cuentas

“Si por defender cada centavo del pueblo me van a demandar y a embargar a título personal, desde ahora les digo que pueden hacerlo todas las veces que quieran, considerando que mi deber es cuidar cada centavo bajo nuestra administración y en este caso, de personas que con medios cuestionables, han logrado un mamotreto jurídico que se les ha ido desmontando, sustentándonos en pruebas y en el buen ejercicio del derecho”, sostuvo a través de un comunicado.

De su lado, Rafael Ceballos Peralta, director de la Consultoría jurídica del Ayuntamiento de Santiago, confirmó que una oficina de abogados de esa ciudad trabó un embargo retentivo sobre las cuentas del ayuntamiento y de las personales del alcalde Abel Martínez, pero que se trata de un embargo irregular cuyo objetivo es chantajear a la Alcaldía y sus autoridades, a fin de conseguir el pago de un crédito cuestionado por esta entidad edilicia.

La deuda en cuestión data del año 2008 cuando los actuales abogados de ese caso, fungían como funcionarios en la Consutoría Jurídica de esa gestión y con quienes por demás, la Alcaldía no tenía ninguna deuda.

Que me demanden mil veces por defender el dinero del pueblo. No acepto chantajes de quienes eran consultores jurídicos en la gestión de la alegada deuda (2008). No es la primera vez y no me presto a charlatanerías en detrimento del erario. Me tendrán de frente siempre!!! https://t.co/XOVDDWtD27