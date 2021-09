Abba está de vuelta 40 años después

Lo improbable ocurrió. Después de 4 décadas, Abba tendrá un nuevo disco y un concierto en el que “Abba-tars” recrearán el mejor momento del cuarteto.

Si eres fanático de la legendaria banda sueca, “Abba”, seguro te llevaste una grata sorpresa al enterrarte de que volverán a reunirse para lanzar un nuevo álbum y para llevar a cabo concierto virtual.

Su nueva producción se llama “El viaje de Abba” y se lanzará en el mes de noviembre, justo antes de que se realicen una serie de presentaciones en las que los avatares de los integrantes de la agrupación interpretarán sus éxitos más emblemáticos.

Inicialmente, la reunión inesperada de los intérpretes de temas como “Mama mía” y “Waterloo”, se efectuó con el fin de grabar solo algunos temas musicales. Sin embargo, el encuentro concluyó con la grabación de todo un disco compuesto por 10 temas y la planificación de un espectáculo.

Benny Andersson uno los integrantes del cuarteto que se separó en 1982, dijo en una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial que “al principio eran solo dos canciones y luego dijimos: bueno, tal vez deberíamos hacer algunas más”.

Nuevas canciones

Entre los nuevos temas realizados figura una balada de piano que retrata el vínculo que comparten los cuatro miembros de la banda. La canción se llama “I Still Have Faith In You”.

“Se trata de darse cuenta de que es sorprendente estar donde estamos. Nadie pudo imaginar esto: lanzar un álbum después de 40 años y seguir siendo mejores amigos. Continuar disfrutando de la compañía del otro y tener una completa lealtad”, señaló al respecto Andersson.

Una vuelta que era improbable

Todos los indicios señalaban que la agrupación Abba no volvería a reunirse en los escenarios. Por ejemplo, en el año 2000 los integrantes del grupo rechazaron una jugosa suma (al parecer U$S 1.000 millones) que le ofrecieron para realizar una gira.

Luego en 2013, una de sus integrantes, Agnetha, declaró que prefería dejar a Abba en el pasado. “Fue hace tanto tiempo, estamos envejeciendo y tenemos vidas diferentes”, expresó.

Ahora sus nuevas canciones sonarán en un concierto virtual que se efectuará en un estadio construido especialmente en Londres para esa ocasión.

Unas figuras llamadas “Abba-tras” darán el show. Fueron diseñados por Industrial Light and Magic, la compañía de efectos visuales fundada por el creador de Star Wars, George Lucas.

Más de 850 personas trabajaron en esa versión de Abba, que los recrea en el mejor momento de sus carreras utilizando tecnología de captura de movimiento para escanear todos los gestos de los músicos que ahora tienen 70 años.

Para lograrlo, los integrantes de Abba: Agnetha, Frida, Benny y Bjorn subieron al escenario frente a 160 cámaras y casi la misma cantidad de expertos en efectos visuales, y tocaron cada canción en este espectáculo, a la perfección, durante cinco semanas.