5 consejos para tener un matrimonio feliz

El matrimonio no es una empresa fácil. Es un camino lleno de altibajos que debe ser recorrido no sólo con amor. Para que dure, la pareja también debe aportar altas dosis de cualidades personales que no siempre logran ponerse de relieve.

Por eso cada vez más parejas buscan anular su unión matrimonial, transcurridos sólo pocos meses de convivencia, alegando situaciones como incompatibilidad de caracteres, fallas en la comunicación e incluso infidelidad

¿Te pasó a ti?

El divorcio es una situación a la que se llega, cuando somos incapaces de dialogar en pareja y nos negamos la oportunidad de buscar ayuda para lograrlo. Esto genera frustración, molestia y ansiedad que degeneran en el fracaso matrimonial.

Para que el divorcio no toque a tu puerta y puedas tener un matrimonio feliz, te recomendamos seguir estos 5 valiosos consejos:

1. No intentes cambiar a tu pareja. Sólo el propio deseo motiva un cambio positivo. De manera que exigirle constantemente a alguien que cambien, es una inversión de energía que muy pocas veces rinde frutos dulces. Es mejor aceptar al otro tal como es, por algo lo elegiste como pareja ¿No?

2. No guardes rencor, perdona. Parte del verdadero amor se trata de entender que como seres humanos, todos nos equivocamos. De manera que pedir disculpas y pasar la página, sin duda será parte de nuestro día a día en pareja. Guardar sentimientos negativos,atentará contra la convivencia matrimonial armónica.

3. Lucha contra la rutina. Es inevitable que en algún momento de la vida en pareja, la rutina se apodere de la relación. Sin embargo, para evitar que tu matrimonio se deteriore por esta causa, crea momentos que rompan la monotonía, que sorprendan gratamente a tu pareja. Por ejemplo, una comida especial, un regalo, un paseo. Las palabras de amor inesperadas obran maravillas en una relación.

4. Jueguen en equipo, alineados. Trabajar en pro de los mismos objetivos es fundamental

para un matrimonio feliz. Por eso, antes de comprometerse, es necesario revisar que

ambos tengan objetivos de vida que vayan en la misma dirección.

5. Fortalece tu autoestima. Para ser feliz, amar y acompañar a otro, primero tienes que amarte a ti mismo, valorarte. Fortalecer la autoestima es un factor esencial para el éxito de cualquier relación que emprendamos.

Te invitamos a que pongas en práctica estos consejos, para hacer la diferencia en tu matrimonio ¿Lo harás?