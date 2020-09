Zuckerberg dona $300 millones para garantizar unas elecciones justas y seguras en EE.UU.

“Me preocupa que la infraestructura electoral de nuestro país se enfrente a muchos nuevos desafíos este año debido a la pandemia Covid. Habrá niveles históricos de votación por correo y aumentará la necesidad de que los trabajadores de la encuesta y el equipo apoyen la votación libre de contactos”, señaló Zuckerberg en su mensaje.

En el texto Mark Zuckerberg mostró su empatía con los funcionarios electorales de todo el país que según indica están trabajando duro para asegurar que todos puedan votar y cada voto se pueda contar. Esto lo mueve a querer ayudar asegurándose de que tengan los recursos que necesitan para hacer sus funciones.

Zuckerberg señaló que él y su pareja Priscilla Chan apoyan personalmente a dos organizaciones no partidistas que trabajan para asegurarse de que la voz de cada votante pueda ser escuchada en noviembre.

“Estamos comprometiendo 250 millones de dólares al Centro de Tecnología y Vida Cívica para proporcionar fondos a los condados locales para tener el personal, la capacitación y el equipo que necesitan” indicó Mark.

Además, en el mensaje desglosó el uso que tendrá este dinero. Se dirigirá a reclutar trabajadores de la encuesta (incluyendo el pago por peligro y la capacitación), alquilar lugares de votación, comprar PPE para los trabajadores de la encuesta, proporcionar personal temporal, apoyar la votación en autocine, y más.

Zuckerberg y su pareja ofrecen otros 50 millones de dólares para el Centro de Innovación Electoral e Investigación que irá a las oficinas del Secretario de Estado en todo el país. En este sentido esclareció que es tanto en estados rojos como azules. Esta institución trabaja para asegurar que los sistemas electorales de los estados sean seguros y los votantes estén informados.

El creador de Facebook mencionó en este mensaje además que su plataforma está haciendo un fuerte trabajo para ejecutar la campaña de registro de votos más grande en la historia estadounidense.

Su objetivo es ayudar a más de 4 millones de personas a registrarse para votar y proporcionar información autorizada sobre temas como cómo votar por Correo en cada estado del país.

“Votar es la forma definitiva de hacer responsables a nuestros líderes y asegurarnos de que nuestro país va en la dirección que queremos. Es fundamental para nuestra democracia que todos tengamos confianza en la integridad y legitimidad de nuestras elecciones, y eso significa tener confianza en que nuestro país tiene la infraestructura para asegurarse de que cada votante pueda hacer oír su voz”, aseguró Zuckerberg.

El empresario estadounidense dijo estar agradecido a todos los que hacen su parte para responder a los desafíos sin precedentes de este año.

Facebook encargó una auditoría externa cuyos resultados fueron publicados recientemente en un informe de 89 páginas que relaciona todo lo que la compañía debe modificar en materias que van desde la responsabilidad en los derechos civiles, las elecciones, las prácticas publicitarias o la privacidad.

El informe acusa, entre otros muchos aspectos, a la plataforma de tomar decisiones políticas que permiten al presidente Donald Trump interferir para sembrar confusión y evitar la votación durante los comicios en noviembre.

«Si bien Facebook ha creado un mecanismo robusto para erradicar activamente actores extranjeros que ejecutan campañas coordinadas para interferir en los procesos democráticos en EEUU, ha tomado decisiones que dejan nuestras elecciones expuestas a la interferencia del presidente«, explica este informe.

El texto ha sido interpretado por varios medios de prensa como InfoLibre, como una alusión al escándalo de Cambridge Analytica que afectó a Facebook tras las elecciones de 2016.

