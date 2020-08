Zoom dice haber reparado el problema que ha causado cortes a nivel mundial

«Hemos identificado el problema que hacía que los usuarios no pudieran conectarse a ‘Zoom Meetings’ y ‘Webinars’ y estamos trabajando para solucionarlo», aseguró la compañía en un breve comunicado, después de que se reportaran cortes en la plataforma en diferentes países.

Poco después, alrededor de las 12.45 hora de Nueva York (16.45 GMT), la compañía señaló a través de su cuenta en Twitter que toda su red debería estar ya funcionando de forma adecuada, aunque apuntó que seguía vigilando la situación.

Las incidencias técnicas han coincidido con el regreso de las clases en partes de Estados Unidos.

Tras lo ocurrido, las acciones de la empresa, que duplicó por doce sus beneficios netos entre febrero y abril de este año respecto al mismo periodo de 2019, perdían un 2,28 % de su valor en la bolsa de Nueva York.

Con el comienzo de las pandemia y la búsqueda por parte de centros educativos y empresas de plataformas para trabajar telemáticamente, el número de usuarios de Zoom se disparó exponencialmente en todo el mundo.

Escuelas, empresas e instituciones públicas de todo el mundo celebran en Zoom muchas de las reuniones que antes hacían en persona, y la cifra de clientes con más de diez usuarios alcanzó los 265.400 en abril, un 354 % más que el año anterior.

Today @zoom_us had a service disruption that affected many of our customers. We know the responsibility we have to keep your meetings, classrooms & important events running. I’m personally very sorry & we will all do our best to prevent this from happening in the future.