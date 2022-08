Yván Lorenzo asegura PLD dirigirá los destinos del país a partir del 2024

- Publicidad -

«Estoy convencido»

Por:Noticias Sin

El senador por Elías Piña, Yván Lorenzo, aseguró este miércoles que en el 2024 el Partido de la Liberación Dominicana van a dirigir los destinos del país, «si Dios quiere, para el beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano».

Sostuvo que está convencido de que será así, y que el mismo presidente Abinader dijo «que no miráramos hacia atrás», «obviamente él no quiere que recordemos que no han hecho absolutamente nada».

Estamos trabajando fuertemente para fortalecer y hacer crecer al PLD.

«Todas las fuerzas liberares van a estar juntas en esta oportunidad en defensa del pueblo dominicano. Nosotros tenemos la responsabilidad de quitarle esta pesadilla que constituye el PRM al pueblo dominicano, y para eso tenemos que unificar los criterios de las fuerzas más progresistas».