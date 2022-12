Yo realmente la política, como no la entiendo, la mantengo fuera de mi vida por completo| Mckinney

Mucho más de este gran Artista, Actor y el duende la Cultura Freddy Ginebra con Pablo Mckinney

En esta especial entrevista en Mckinney Freddy Ginebra nos dijo: “La Cultura es el último reglón de todos los gobiernos del mundo

Aquí en RD tenemos una deficiencia en la educación y en la salud, por supuesto estos renglones se llevan todo y la cultura queda de un lado, pero no es algo para aplaudir.

“Cuando tú enseñas a un joven a soñar le cambias la vida y es lo logras a través de la cultura, yo soy una vía para el prójimo, soy el trampolín para muchos y eso me gusta mucho”.

“Yo realmente la política como no la entiendo, la mantengo fuera de mi vida por completo, me he comprometido, pero es por mis amigos, no por un partido”.