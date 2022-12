“Yo No tengo Only Fan” Sarodj Bertin | Aquí se Habla Español

Con una invitada que ha dado mucho de qué hablar, ella es la sensual, inteligente, talentosa, cantante, su nombre es “Sarodj Bertin”

En esta especial entrevista Daniel Sarco conversa de manera muy amena con la Ex Miss y activista Sarodj Bertin quien habla de su vida, de su trabajo, de su éxito en el canto donde Colombia ha sido una plaza de gran importancia así como pronto lo será Venezuela.

“Mi prioridad es mi carrera, pero no significa que uno no tenga un amor, no es mi prioridad, mi prioridad es mi carrera” Sarodj Bertin cuenta la verdad de si abrió Only Fan.