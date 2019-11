Yankees contrata una mujer como entrenadora de bateo de Ligas Menores

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Los Yankees de Nueva York han contratado a una mujer como coach de bateo de sus sucursales. Se trata de Rachel Balkovec, que tiene títulos avanzados en movimiento y una serie de trabajos de entrenamiento de Ligas Menores detrás de ella y se unirá a la organización en febrero de 2020.

