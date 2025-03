Willy Adames: “Este es el año de jugar con los Tigres del Licey”

Willy Adames planea jugar con los Tigres del Licey en la próxima temporada invernal, destacando su compromiso con la fanaticada y su estabilidad actual para tomar esta decisión

Por Noticias SIN

Redacción.- El campocorto dominicano Willy Adames expresó su compromiso y determinación de jugar con los Tigres del Licey en la venidera temporada de la pelota invernal.

«Este es el año, siempre he dicho que tengo una deuda con la fanaticada y ahora que tengo más estabilidad puedo tomar esa decisión. Además, tenemos el clásico mundial donde si Dios me da la oportunidad de mantenerme saludable hay probabilidades de que pueda estar ahí y eso crea más facilidad para poder ir a apoyar a los Tigres del Licey y prepararme», afirmó.

El campocorto de 29 años reconoció que estuvo siguiendo al conjunto azul la temporada pasada y que la misma generó en él gran emoción y expectativa juego por juego.

«Siempre le doy seguimiento a la liga, obviamente ya cuando llega la postemporada uno está más pendiente al equipo y el seguimiento es mayor, mirando, apoyando y mandando las buenas vibras. Estuve de cerca y pujando sobre todo ese último batazo de Francisco Mejía. Para mí fue una de las mejores series que se han dado en Dominicana», destacó.

El jugador de los Tigres del Licey ha sido uno de los jugadores más productivos de los campos de entrenamientos tras firmar por siete años y $182 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco, el contrato más lucrativo en la historia de esa organización.

«Estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado este equipo, ha sido una bendición. Los compañeros me han tratado de una manera maravillosa, me han tratado como familia. Buster Posey, las demás personas de la oficina y el propio dueño del equipo me han tratado increíble. Se siente bien llegar a un equipo nuevo y que te den esa bienvenida, demuestra que la decisión tomada fue la correcta», expresó.

La selección de primera ronda de los Tigres del Licey en el draft del 2014 reveló las razones por las que terminó decidiendo firmar con el conjunto de la Bahía a pesar de tener otras ofertas.

«Uno siempre habla con su familia, su agente y las personas que son cercanas a uno, con tal de tratar de tomar la decisión que más me conviniera a mí y mi familia… Mi decisión fue en base a que tanto el equipo me quería aquí, quería ir a un lugar que me quisieran como prioridad, que me quisieran de verdad y desde el principio del proceso este equipo me enseñó que de verdad me quería aquí y eso ayudó a que la decisión fuera más fácil», explicó el campocorto.

Adames batea .381 con tres jonrones, 10 remolcadas y un OPS de 1.090 en el spring training. Ha iniciado a todo vapor una temporada especial en su carrera, una campaña donde afronta el reto de rendir en un nuevo equipo y un año que espera terminar participando con los 24 veces campeones nacionales y 11 veces campeones del caribe, Tigres del Licey.

«Sigan dándonos el apoyo que siempre nos dan. Tenemos la más grande fanaticada y la más fiel. Siempre trato de dar lo mejor para seguir representando a la fanaticada por todo lo alto, así que sigan dándonos amor, que amor es lo que tenemos para ustedes», concluyó.