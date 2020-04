WhatsApp aumenta de cuatro a ocho el límite de participantes en videollamadas

WhatsApp, reina de la mensajería móvil explicó que para poder superar los cuatro participantes, todos los teléfonos implicados en la llamada deberán tener instalada su versión más reciente, y que la videollamada podrá crearse tanto desde un grupo de amistades ya existente en WhatsApp como desde una conferencia personal a la que se vaya añadiendo a más personas.

La plataforma adquirida por Facebook en 2014 goza de gran popularidad en todo el mundo como sistema de intercambio de mensajes escritos y grabaciones de audio, pero en plena crisis por el coronavirus se ha quedado atrás en el ámbito de las videollamadas, que se han disparado en las últimas semanas. Alternativas como Zoom, Houseparty, Google Hangouts, Skype o FaceTime están viviendo un momento de gran crecimiento de usuarios del que WhatsApp parece haber quedado rezagado.

La semana pasada, Vodafone publicó datos sobre España según los cuales desde el 9 de marzo el uso de Zoom ha crecido un 4.979 %; Google Hangout, un 4.684 %; y Skype, un 1.216 %, mientras que WhatsApp Video únicamente subió un 388 %. Con el cambio de este martes, WhatsApp intenta hacer su servicio más apetecible para grandes reuniones virtuales, pero su límite de ocho participantes sigue estando muy lejos de los que ofrecen sus competidores: 32 participantes en el caso de FaceTime; 50 en Skype; y hasta 100 en Zoom.

The same privacy you expect from a face-to-face conversation (remember them?) now with up to 8 people. End-to-end encrypted. Update your WhatsApp to try it out. pic.twitter.com/xZUX60mysD