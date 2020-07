Volvo llama a revisión a más de 2 millones de carros por avería en cinturones de seguridad

Este domingo a las 6:00am #BatallaElectoral2020

Los cinturones delanteros están anclados a la carrocería del vehículo a través de este cable de acero, agregó el vocero de prensa de Volvo Cars, Stefan Elfstrom, a la radio pública sueca. “Hemos visto que este cable puede estar sujeto a desgaste en condiciones especiales” reduciendo la protección del dispositivo de seguridad, dijo añadiendo que “este es un problema muy raro”.

Según Volvo, la llamada a talleres, que es la más grande en la historia de la automotriz, “es una medida de seguridad preventiva para evitar futuros problemas”.

La empresa sueca explicó que los modelos afectados son los Volvo S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 y S80L fabricados entre 2006 y 2019. Ningún modelo actual está incluido en la retirada.

