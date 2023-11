Vientos de Gaza (V)..…teníamos miedo hasta de respirar”

“La guerra pone estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”.

Por: Jolguer Rodríguez Costa



La apreciación, de Federico Nietzsche, pareciera encajar en el conflicto entre Israel y Palestina, que lleva 75 años matando más justos que pecadores. Como en la segunda guerra mundial (donde murieron 20 millones de soldados y 40 millones de civiles), hoy la tendencia indica que en Gaza los no uniformados (niños casi la mitad) han llevado la peor parte.

Los testimonios de ambos bandos son desgarradores.

Comenzado por el principio, del lado israelita, Mayaan Levi recuerda aquel fatídico 7 de octubre y sus esfuerzos para que las milicias de Hamás, en medio de intensos tiroteos, no los descubrieran. «Teníamos miedo de hacer cualquier sonido (…) básicamente teníamos miedo hasta de respirar».“Están destruyendo todo. No quieren que quede nada en pie”, denuncia por el lado palestino la profesora universitaria Kholoud Sayed, quien vive en Gaza “desde hace generaciones” y considera difícil salir de casa sin saber cómo o cuándo se podrá volver. “¿Como subsistiríamos en

Egipto?”, se pregunta.

Yocheved Lifschitz, una mujer de 85 años secuestrada por Hamás y finalmente liberada, detalló cómo sufrió heridas y dificultades para respirar mientras la llevaban hacia la red de túneles secretos de los milicianos palestinos debajo de Gaza.

“Pasé por un infierno”, apuntó la anciana, una de los 240 rehenes.Pero un drama conmovedor es vivido por los más inocentes.“Quiero llorar. Quiero sacar mi enojo fuera de mi cuerpo porque están matando a gente que no merece morir.

Sólo están -los israelíes-viviendo en las suyas, pero vienen y nos matan. Mi sueño es ser doctora para ayudar a mi pueblo, no me importa que me disparen”, imploró una niña palestina de unos 11 años, en medio de los escombros que dejaron los bombardeos.

Son apenas cuatro casos emblemáticos, pero que reflejan la tragedia de una amplia región y, ¿por qué no?, un futuro incierto para el mundo entero; todo gracias a una mezcla mortal de estupidez y rencor.

