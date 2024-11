Victoria Kjaer Theilvig se propone estar soltera durante su reinado

Mi enfoque está totalmente en Miss Universo ahora mismo, así que esto es lo que priorizo

Redaccion.Victoria Kjaer Theilvig, representante de Dinamarca, se coronó como Miss Universo 2024 el pasado 16 de noviembre en Ciudad de México, siendo la primera danesa en lograr la hazaña.

Victoria también se convirtió en la primera rubia en ganar la corona en dos décadas, lo que le valió el apodo de la “Barbie del Miss Universo”. Me han llamado la Barbie, pero para mí, es un gran cumplido — porque Barbie se trata de empoderamiento femenino y eso es realmente lo que represento“, le dijo a US Weekly, “Y poder ser una Miss Universo rubia, eso no tiene nada que ver con el color de tu cabello, sino todo con tu personalidad. No gané por mi cabello rubio, sino por quién soy”.

En la entrevista, Victoria dejó claro que su prioridad durante su año como Miss Universo será cumplir con las responsabilidades que conlleva el título.

Por esta razón, la joven danesa aseguró que permanecerá soltera mientras dure su reinado.