Victoria Beckham revela los secretos de su relación de 25 años con David Beckham

La pareja, conocida por su estabilidad y solidez en el mundo del entretenimiento, ha revelado que el sentido del humor y la complicidad son fundamentales para mantener la armonía en su convivencia.

En una entrevista exclusiva con Elle España, la icónica diseñadora de moda y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, comparte los pilares que han mantenido su sólida relación con el empresario deportivo David Beckham durante los últimos 25 años.

“Tenemos una regla de igualdad, ya sea en el cuidado de la casa o de los niños, no se me da bien cocinar, así que delegó en él. Yo me ocupo de las bebidas”.

Victoria, quien cumplió 50 años recientemente, destacó la importancia de reír juntos y apreciar las peculiaridades del otro en las situaciones cotidianas.

«Tenemos una regla de igualdad, ya sea en el cuidado de la casa o de los niños. No se me da bien cocinar, así que delego en él. Yo me ocupo de las bebidas», afirmó la también empresaria, subrayando cómo ambos se complementan perfectamente en sus responsabilidades domésticas.

La pareja, padres de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, ha encontrado en el disfrute de bebidas su pasatiempo favorito, compartiendo momentos de comunicación y planificación junto a sus hijos. «Nunca digo que no a una copa de Borgoña, a una piscina de champán, a un tequila Don Juan 1942. Él tampoco, es nuestro pasatiempo», compartió Victoria.

Conocidos por su historia de amor que inició en 1997 y se consolidó con su matrimonio en 1999, Victoria y David Beckham han construido un imperio y una marca global, demostrando que a pesar de las adversidades, su unión sigue siendo más fuerte que nunca.