Vettel: Todos los caminos llevan a la retirada

Pero desde Red Bull lo descartaron de inmediato. “No estamos interesados en la vuelta de Vettel”, zanjó rápido Helmut Marko, el asesor de los austriacos. Ellos ya tienen un líder: Max Verstappen y no quieren nada que los distraiga. Ni siquiera otro piloto de alto nivel que apriete al holandés. Por eso ni pensaron en Sainz, como admitió el propio Marko.

¿Mercedes? Responde su jefe, Toto Wolff. “Un piloto alemán sobre un coche alemán sería algo grande para el márketing. Es muy buen piloto, pero nosotros miramos dentro de nuestro equipo”, dijo en ORF. Vamos que subirían antes a George Russell que a Vettel.

El inglés progresa adecuadamente en Williams y en 2020 debe crecer aún más. Además, con Lewis Hamilton ya tienen un número 1… y un sueldo altísimo. El británico prefiere a su lado a Valtteri Bottas, que cumple dando puntos para el Mundial de constructores y no crea polémicas. Sólo la marcha de Hamilton podría situar ahí a Vettel.¿Renault? En 2020 estarán en la parte media-baja de la parrilla, a tenor de los test de Barcelona.

En 2021 deben poner las bases para un buen coche en 2022, cuando llegan, al fin, las nuevas reglas. ¿Puede esperar tanto Vettel? Es un riesgo alto.

¿Se permitiría pasar de luchar por ganar carreras a puntuar, si acaso? Además, hay rumores de su marcha de la F1 en 2021, por la crisis económica que se avecina. En caso de buscar un ‘top’ que los relance prefieren a Fernando Alonso. Además, Seb tiene un caché altísimo.¿Aston Martin-Racing Point? Otra opción más que arriesgada. En 2020 estarán en la zona media con el ‘Mercedes rosa’.

Con la nueva denominación, ya en 2021, poco debería cambiar, pese a una mayor inversión. Unos objetivos escasos para un tetracampeón. De nuevo, sus altas pretensiones económicas son un lastre. Ni con una rebaja sustancial alcanza al conjunto de Stroll.

BIG CONFIRMED NEWS: Sebastian Vettel to leave Ferrari at the end of 2020 season



"The team and I have realised that there is no longer a common desire to stay together beyond the end of this season"



More to follow…#SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/lvSSaTSfKL