Venezuela anuncia la vuelta a la «cuarentena total» en todo el país

“A partir del próximo lunes entra en cuarentena radical el 100 % del territorio nacional”, dijo el ministro luego de presentar el balance diario de la pandemia que incluyó dos fallecidos y 264 nuevos contagios en Venezuela en las últimas 24 horas.

Remarcó que es necesario “mantener el cerco epidemiológico” para evitar la propagación de la enfermedad, luego de que esta se multiplicara en el último mes hasta llegar al balance actual.

Esta vuelta a la cuarentena se enmarca en el esquema “siete por siete” según el cual se aplica una semana de encierro y otra de desconfinamiento, aunque el Gobierno ha mantenido las prohibiciones de salida y circulación en la mitad del territorio, que no tuvo semana de flexibilización, para “cortar” focos de transmisión en varias regiones de Venezuela.

Los casos de COVID-19, señaló Rodríguez, han crecido más rápidamente en las últimas semanas debido a la “presión que recibe Venezuela por el crecimiento exponencial (de la enfermedad)” en países vecinos como Colombia y Brasil, que acumulan 109.505 y un millón y medio de casos, respectivamente.

De los contagios detectados en las últimas 24 horas en Venezuela, prosiguió, 60 son “importados”, como registra el Gobierno de Nicolás Maduro a los venezolanos que retornan a su país infectados y que son retenidos durante semanas en las fronteras terrestres.

De ese total “internacional”, 48 son provenientes de Colombia, 4 de Brasil, 2 de Perú, 1 de Ecuador y los otros cinco son ciudadanos que dentro de Venezuela mantuvieron “contactos con viajeros internacionales” que estaban infectados.

Sobre las 204 “transmisiones comunitarias” de coronavirus, el ministro hizo un “llamado especial” a los habitantes de Caracas debido al incremento de los contagios, con 41 nuevos infectados en las últimas 24 horas.

Dos barriadas de la capital venezolana, Catia y El Valle, sumaron seis nuevos casos. En ambas localidades se observan diariamente aglomeraciones de personas y poco uso de la mascarilla.

Respecto a los dos fallecidos, Rodríguez detalló que fueron una mujer de 67 años del estado Carabobo (norte) y un hombre de 59 años del estado Zulia (oeste, limítrofe con Colombia), la región que sumó 51 nuevos casos y que lidera las estadísticas del país por un brote detectado en un mercado popular.

