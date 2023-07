Valorando las heroínas del 14 de junio

El pasado 14 de junio, celebramos el 64 aniversario del movimiento 14 de junio, y justo pensábamos en los grandes retos y desafíos que tenemos específicamente desde el tema de la igualdad en derechos en la perspectiva de género

En ese sentido enfocamos la mirada en esas valiosas mujeres que formaron parte del Movimiento 14 de junio, si bien aún tenemos desigualdades y desventajas en varios temas, como la participación de la mujer en la política partidista y en los puestos gerenciales y ministeriales del país, cabe destacar que tenemos libertad de expresión y apertura a la educación desde nivel básico, técnico, grado y hasta doctorados y un gobierno haciendo esfuerzos por disminuir la brecha de la desigualdad.

La mujer dominicana ha ocupado un papel preponderante en la historia, nos han unido las luchas e iniciativas que tienen como finalidad la libertad y dignidad humana, junto a la emancipación social y económica. Nos encontramos con el compromiso hecho acción de mujeres extraordinarias, un ejemplo de ello, lo constituye María Trinidad Sánchez, en la lucha independentista, quien fuera fusilada un 27 de Febrero de 1845 y quien mientras caminaba al encuentro de la muerte por fusilamiento, exclamó en la Puerta del Conde «Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República.¨ Al valorar tanta entrega y amor a la Patria, nos preguntamos ¿Dónde se ha ido el amor al prójimo y la patria?, cuando un joven agrede su propia progenitora, y otros incendian los símbolos patrios, esto nos dice cual difícil y complejo es el camino que debemos recurrir para educar y formar niños, niñas y adolescentes en adultos respetuosos, con temor de Dios y al régimen de consecuencias.

El rol de la mujer en el movimiento

El movimiento Revolucionario 14 de Junio, agrupó y consolidó un diverso grupo de hombres y mujeres que tenían la intención manifiesta, y a estos fines, realizaron ingentes acciones para luchar por la libertad y derrocar el régimen dictatorial establecido en el año 1930 por Rafael Leónidas Trujillo Molina. El nombre Movimiento 14 de Junio tiene su origen como honra a los patriotas que llegaron por Constanza, Maimón y Estero Hondo, para combatir contra el ejército del país, controlado totalitariamente por los esbirros de la dictadura, con Trujillo a la cabeza.

El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, también conocido como Agrupación Política 14 de Junio (14J / 1J4), se fundó en el año 1959, de ideología izquierdista y estaba conformado por un diverso grupo de combatientes, liderado por Manolo Tavarez Justo y Minerva Mirabal. Como integrantes, resaltan mujeres de gran valía, cuyas pertenencias, e incluso en muchos casos sus vidas, fueron ofrendadas en pos de la democracia, paz y desarrollo del pueblo dominicano. Dentro de estas mujeres resaltamos a Las Hermanas Mirabal (Patria, Minerva, María Teresa), Tomasina Cabral, Magaly Antonia Pineda Tejada, Asela Morel Pérez, Dulce Tejada Gómez, Miriam Daisy Altagracia Morales del Valle, Carmen Josefina Lora Iglesias, Fe María Violeta de Jesús Guzmán.

Estas mujeres se mantuvieron firmes en su lucha, resistieron persecuciones, encierro, tortura, sin claudicar sus idea­les.

Las Hermanas Mirabal

Patria, Minerva y María Tere­sa Mirabal, eran procedentes del pueblo Ojo de Agua, Salcedo. Estas hermanas se opusieron fervientemente a la dictadu­ra de Trujillo, pues consideraban que el régimen dictatorial estaba destruyendo el país. Mujeres de firmes convicciones y valía, participaron activamente en la fundación y organización del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Dentro de este movimiento eran conocidas como Las Mariposas. Esto así, porque ese era el nombre con que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. Además de su participación y actividad política directa, prestaban su casa para guardar armas y herramientas de los insurgentes.

«Patria», su nombre se debe a que nació un 27 de Febrero, día de nuestra Independencia Nacional.

Mecanógrafa, participó activamente y realizó grandes esfuerzos para derrocar a Trujillo. Como retaliación, el gobierno puso en pública subasta todas sus pertenencias y confiscó la casa y las propiedades de la familia González Mirabal (casada con Pedro Antonio González). No obstante sufrir en carne propia los atropellos en su contra, se mantuvo apoyando a sus hermanas, especialmente Minerva, en sus esfuerzos contra el gobierno, y se oponía a Trujillo porque estaba preocupada por el futuro de los niños del país. A pesar de las persecuciones y malos tratos recibidos, mantuvo una actitud afable y con la convicción de que la lucha anti trujillista “no es sólo una causa para hombres, sino también para mujeres…” y con mucho valor “…No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico, tenemos que luchar en su contra, y yo estoy dispuesta a darlo todo, aún mi vida si es necesario”. Cuanta valentía, como no recordarla y divulgar su legado.

“María Teresa” Agrimensora. Al igual que sus hermanas Patria y Minerva, estaba indignada por la tiranía trujillista, fue una comprometida luchadora y miembro del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Producto de su lucha y actividad política, fue torturada, sometida a persecución y presa ( en la Base Militar de Salcedo, en la 40, en la Victoria, no obstante se mantenía firme en sus creencias, manifestando que en la lucha, “Se arriesga la vida sin pensar en posibles beneficiosos personales, ya que el principal motivo por el cual luchamos es la anulación completa de los privilegios […] quizá lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta: seguiremos luchando por lo justo.» Es evidentes que estas heroínas estaban formadas en valores, y dispuestas a darlo todo por la libertad.

“Minerva” Abogada. Junto a su marido, Manolo Tavárez, fundó el Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Junto a sus hermanas Patricia y María Teresa eran conocidas como Las Mariposas en su lucha contra la tiranía trujillista.



Fue una mujer extraordinaria, de gran carisma, que se destacó en todas las actividades que realizaba. Mantuvo una larga trayectoria de conspiración y resistencia, fue encarcelada, torturada y sometida a vejámenes en múltiples ocasiones; como respuesta a las amenazas y persecuciones, respondía “Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte».



Las Hermanas Mirabal fueron asesinadas de manera brutal, a palos el 25 de noviembre de 1960, en la Cumbre, entre Santiago y Puerto Plata, cuando regresaban después de visitar a sus cónyuges, Manolo Tavárez Justo y Leandro Guzmán (esposos de Minerva y María Teresa). Sus cuerpos aparecieron destrozados en el fondo de un barranco, en el interior del jeep en el que viajaban (conducido por su chofer Rufino de la Cruz, quien también fue asesinado), para simular un accidente y quien lastimosamente no se ha reconocido su valentía de manera oportuna, pues cabe destacar, que el extinto Rufino reconocía el peligro de acompañar en ese momento a las hermanas Mirabal y así lo decidió, el también arriesgó su vida.

En memoria de las hermanas Mirabal, se conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por resolución oficial de la ONU aprobada el 7 de febrero de 2000.