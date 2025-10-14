Onamet descontinúa las alertas meteorológicas

En las horas matutinas, se producirá desarrollos nubosos y la presencia de chubascos dispersos

Hoy martes, el viento predominará del este y desde las horas matutinas, producirá desarrollos nubosos y la presencia de chubascos dispersos, especialmente en poblados de: La Altagracia, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Barahona y Pedernales. En la tarde, el calentamiento diurno y la orografía local se sumarán, y darán lugar a incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en provincias del noreste, noroeste y la Cordillera Central.

El Centro de Pronóstico del INDOMET, descontinua el nivel de ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas en distintos sectores vulnerables de las siguientes provincias:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS El Gran Santo Domingo San Cristóbal TOTAL: 0 TOTAL: 0 TOTAL: 2

Actividad ciclónica actualizada en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México o de América:

Una zona de aguaceros asociada a una onda tropical ubicada en el centro del Atlántico alcanzó esta madrugada la categoría de tormenta tropical Lorenzo. Se localiza a unos 1760 kilómetros de las islas de Cabo Verde con vientos máximos de 75 kilómetros y se mueve hacia el noroeste. Por suposición geográfica seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y posibles tronadas en las horas matutinas.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y posibles tronadas en las horas matutinas.

Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y posibles tronadas en laa horas matutinas.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y posibles tronadas en las horas matutinas.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: En las horas matutinas ocurrirán aumentos nubosos con chubascos o aguaceros dispersos y tronadas, principalmente sobre Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Peravia, San Cristóbal, Barahona y El Gran Santo Domingo. En la tarde, las precipitaciones se concentrarán en el interior del país… Se descontinúan las alertas meteorológicas… Temperaturas calurosas… Se forma la tormenta tropical Lorenzo en el centro del Atlántico.