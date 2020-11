URGENTE: EEUU tuvo suficiente del “caos” de la presidencia de Trump, dice Biden en Ohio

“Es hora de que Donald Trump haga las maletas y se vaya a casa”, dijo Biden a sus partidarios al comenzar su último día de campaña.

“¡Tuvimos suficiente con el caos! Tuvimos suficiente con los tuits, la ira, el odio, el fracaso, la irresponsabilidad”, dijo Biden, quien se comprometió a tener la pandemia de coronavirus “bajo control” si es elegido.

Joe Biden is bought and paid for by Big Tech, Big Media, Big Donors, and powerful special interests. They are desperate for him to win because they own him, they control him, and they know he will always do their bidding! https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/7zJvOFACWz