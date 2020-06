Una libélula, clave para explicar la sonrisa de «La Mona Lisa» de Da Vinci

View this post on Instagram

. 🇫🇷 La Joconde vous souhaite une #BonneSemaine ! – ✨ Le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci retrouve sa place face au plus grand tableau du Louvre, les Noces de Cana de Véronèse, et aux côtés des tableaux des grands maîtres vénitiens du XVIè siècle. – 🔎 Après 10 mois de rénovation, dont 4 mois de fermeture au public, la salle des États, qui abrite la Joconde, rouvre ses portes aujourd’hui ! – 👉🏻 Faites glisser pour voir le résultat ! 👉🏻 – – – – 🌎 The Mona Lisa wishes you a #GoodWeek! – ✨ Leonardo da Vinci's masterpiece thus returns to its rightful place opposite the Louvre’s largest painting, The Wedding Feast at Cana, and alongside the work of the great Venetian masters from the 16th century. – 🔎 After 10 months of renovations, during 4 of which it remained closed to the public, the Salle des États is reopening today! – 👉🏻 Swipe left to see the result! 👉🏻 – 📷 © RMN – Grand Palais (Musée du Louvre) / Michel Urtado 📷 © Musée du Louvre / Antoine Mongodin . . . #MuséeDuLouvre #LouvreMuseum #Louvre