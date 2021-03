Una dominicana entre las más poderosas de la revista People en Español

in

ESTADOS UNIDOS.- La pediatra dominicana Denise Núñez es CEO de Divino Niño Pediatric PLLC ha sido reconocida por la revista «People en Español» como una de las mujeres más poderosas, en la más reciente entrega de su lista.

La doctora de 50 años, de raíces dominicanas, relata que ha tenido que vencer múltiples obstáculos en su camino al éxito.

«Me fui dando cuenta de que sí había favoritismo y racismo», declara. Pero asegura que a base de mucho esfuerzo se le abrieron las puertas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Montefiore de El Bronx.

Núñez, está especializada en Medicina Pediátrica de Cuidados Intensivos, y actualmente trabaja administrando vacunas contra la covid-19 mientras atender su clínica y su fundación Niño de la Caridad, además del show The LOTF – Leaders of the Future (BronxNet).