UE propone crear nueva agencia para hacer frente a crisis sanitarias

“Ante las emergencias sanitarias, debemos desplegar rápidamente las respuestas más avanzadas, médicas o de otro tipo, debemos conocer las innovaciones biomédicas relevantes, debemos tener la capacidad de desarrollar y almacenar los componentes esenciales (…) y por eso proponemos crear una nueva autoridad”, dijo la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, en una conferencia de prensa.

La funcionaria apuntó que la actual pandemia demostró la necesidad de coordinación en las acciones adoptadas por los países que integran la UE.

Desde que el inicio de la epidemia, Europa ha sufrido al menos 311.000 víctimas fatales con más de 13 millones de infecciones, y muchos países se ven severamente afectados por una segunda oleada.

Los funcionarios europeos admiten que los 27 Estados miembros no lograron coordinarse adecuadamente durante el primer pico de infecciones en los primeros meses del año, lo que permitió su rápida propagación.

“Para minimizar los impactos negativos en las personas y las empresas, tenemos que trabajar juntos para abordar las amenazas a la salud. Este año nos ha demostrado que la fragmentación hace que todos los Estados miembros sean vulnerables”, apuntó.

Kyriakides agregó que los países europeos han sido testigos de “los efectos de las medidas nacionales descoordinadas durante las primeras semanas, e incluso meses, del brote”.

En tiempos de crisis que trascienden las fronteras nacionales, “los ciudadanos esperan que la UE desempeñe un papel más activo en su protección”, admitió.

