Twitter lanza “fleets”, desaparecerán después de 24 horas

Los nuevos “fleets”, que al igual que los tuits ordinarios pueden incluir imágenes, vídeos y emojis, son “para compartir pensamientos momentáneos” y buscan atraer a usuarios que quieren evitar hacer comentarios permanentes, según una entrada del blog de Twitter.

“Para los que son nuevos en Twitter, los ‘fleets’ son una forma más fácil de compartir lo que tienen en mente”, dijeron el gerente de producto, Sam Haveson, y el director de diseño, Joshua Harris, en la entrada del blog.

Esto le da a Twitter una nueva herramienta para competir con empresas como Snapchat, que popularizó los mensajes que desaparecen, y Facebook, que también ha adoptado la idea.

Twitter se ha convertido en una importante plataforma para políticos, celebridades y periodistas, pero ha quedado a la zaga de otras redes sociales en cuanto a usuarios.

En el último trimestre, registró 187 millones de usuarios activos diarios “monetizables”, por detrás de Snapchat y Facebook.

Twitter ha estado probando el nuevo formato en Brasil, Italia, India y Corea del Sur y observó que “gente con ‘fleets’ hablaba más” en la plataforma.

“Entablar una conversación puede ser increíblemente aterrador… Y sabemos que esto es cierto en la vida real y en la red”, dijo la directora de investigación de Twitter, Nikkia Reveillac, al explicar que los “fleets” pretenden hacer que la gente se sienta “cómoda”.

Otra novedad en Twitter será el “tuit de voz”, o grabación de audio, que sustituye al texto y que se ha probado en los últimos meses.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH