Turismo alcanza cifra récord de crecimiento en octubre

El ministro de Turismo, David Collado, destacó este lunes el crecimiento récord que alcanzó el sector en el mes de octubre, con la llegada “histórica” de 443,018 visitantes no residentes.

Ministro Collado dice es el mejor octubre en la historia del turismo dominicano

Asimismo informó que en el periodo enero-octubre el país recibió 3,669,761 pasajeros no residentes.

“La recuperación de nuestro turismo es constante y sólida. Hoy les anuncio que octubre registró el mayor crecimiento de ese mes en la historia”, dijo el ministro Collado al presentar las cifras correspondiente al mes de octubre en una conferencia de prensa en el hotel Intercontinental.

Afirmó que con la llegada de 443,018 visitantes no residentes, se evidencia una recuperación total del influjo de turistas recibido antes de la pandemia del Covid-19 (puntualmente octubre 2019).

“De hecho, las llegadas de turistas durante este mes superaron en 19% los registros de octubre 2019 y en 7% los de octubre 2018”, indicó.

La llegada de no residentes estuvo conformada en un 79% por extranjeros no residentes y el resto (21%) por no residentes nacidos en República Dominicana. Los extranjeros fueron principalmente de nacionalidades norteamericanas (44%) y europeas (35%).

Los dominicanos no residentes llegados en octubre 2021 fueron equivalentes al 120% de los registros de octubre 2019, mientras que los extranjeros no residentes arribados en octubre 2021 fueron el 119% del influjo total de octubre 2019.

La llegada de no residentes a través de los aeropuertos de Punta Cana, Las Américas, El Cibao, La Romana y La Isabela (que concentraron el 96% de las llegadas del mes de análisis) de octubre 2021 también supera los registros de octubre 2019.

La recuperación del turismo vista por país emisor muestra que la mayoría de nuestros principales emisores han superado las llegadas de octubre 2019. Destacan casos como Rusia, que, posicionándose en el tercer lugar en influjo de turistas al país durante octubre 2021, alcanzó un máximo histórico de llegadas (49,521 turistas o 264% el nivel de 2019). Por otro lado, se constata que Canadá vuelve a posicionarse dentro del top 3 de emisores de turistas dominicanos.

Características de los turistas – vía aérea

El 29% de los turistas recibidos en octubre 2021 fue de nacionalidad estadounidense, el 57% se alojó en hoteles, el 48% entró por el aeropuerto de Punta Cana y el 57% estuvo entre 21 y 49 años. La estadía promedio de nuestros turistas es de 7 días.

Espacio aéreo

Estimaciones preliminares del Ministerio de Turismo señalan que el total de vuelos comerciales entrantes a la República Dominicana en octubre 2021 fue de 3,795 con una ocupación promedio de 75%.

Durante el décimo mes del año se recibieron aproximadamente 115 aerolíneas provenientes de 122 aeropuertos diferentes ubicados en 45 países.

Llegadas marítimas

Luego de realizar 18 operaciones de cruceros ─hechas por 15 buques, tres de los cuales tocaron dos puertos dominicanos en el mismo viaje─ en octubre 2021 un total de 34,396 cruceristas únicos entraron a aguas dominicanas (52% más que en septiembre). Estos cruceristas llegaron a través de 6 líneas de cruceros (3 más que en meses anteriores) distintas a los puertos de La Romana y al de Amber Cove, y fueron en un 99.9% de origen extranjero.

Empleos y actividad económica

Durante el mes de septiembre 2021, los empleados formales dominicanos ascendieron a 181,078 distribuidos en 7,970 empresas. El mercado laboral del sector experimentó variaciones de 86,457 en materia de empleados respecto al registro de septiembre 2020, y de 1,781 empresas.

El crecimiento en la cantidad de empleos se registró principalmente en los establecimientos de hospedaje (+41,468) y en los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas (+37,391).

Actividad hotelera

En octubre 2021, el 87% de las habitaciones hoteleras se mantuvo en operación, y de estas, un 61% estuvo ocupada (69% durante los fines de semana). Los huéspedes fueron en un 19% de origen local.

Estimaciones 2021

Durante el mes de octubre se aprobaron 7 nuevos proyectos turísticos con inversiones estimadas de US$211 millones concentrados en las provincias de La Altagracia y La Romana.

El índice de reserva de habitaciones por noche de República Dominicana de octubre 2021 alcanzó su registro máximo en comparación con las cifras de octubre 2018, octubre 2019 y octubre 2020.

Los tiques confirmados a la fecha para viajar a la República Dominicana durante noviembre y diciembre 2021 son 16% y 19%, respectivamente, mayores a los confirmados a la misma fecha, pero para viajar en noviembre y diciembre 2019.

Destaca el hecho de que los tiques confirmados para viajar en noviembre y diciembre a la región se encuentran 4.7% por debajo de 2019. Sin embargo, República Dominicana supera significativamente este desempeño, con reservas confirmadas 18% mayores a las del 2019 (+9% respecto a 2018).

Para cierre del 2021 se esperan llegadas de no residentes cercana a los 4.9 millones de no residentes, lo que supondría un repunte de 15% del turismo respecto al último cuatrimestre de 2019.