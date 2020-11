Trump ya plantea derrota electoral aunque mantiene acusaciones contra Biden

Por Jerome CARTILLIER y Brian KNOWLTON

En un tuit el domingo por la mañana, Trump pareció reconocer accidentalmente la victoria de Joe Biden, antes de revertir rápidamente el rumbo para afirmar que ganó, y nuevamente presionar afirmaciones infundadas de fraude electoral masivo.

“Ganó porque la elección fue amañada”, tuiteó Trump.

Las dos primeras palabras, días después de un desliz verbal en el que Trump dijo que “el tiempo dirá” si sigue siendo presidente, fueron tomadas inmediatamente como un paso más hacia una concesión.

Pero el presidente pronto dio un giro de 180 grados al tuitear: “Sólo ganó a los ojos de los FALSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ¡No concedo NADA! Tenemos un largo camino por recorrer”.

El presidente electo Biden obtuvo 306 votos del Colegio Electoral en las elecciones del 3 de noviembre, 36 más de los necesarios para ganar la Casa Blanca, y el número exacto que Trump consideró un “deslizamiento de tierra” cuando ganó en 2016.

Las principales autoridades electorales federales y estatales, incluida una agencia de ciberseguridad superior y 16 fiscales federales asignados para supervisar las elecciones, han rechazado las acusaciones de manipulación generalizada de las elecciones.

Aún así, Trump continúa insistiendo en que probará el fraude y prevalecerá en los tribunales.

Mientras tanto, los líderes de casi todos los países del mundo han felicitado a Biden por su victoria, reforzando la noción de que casi nadie, en Estados Unidos o en otros lugares, se está tomando en serio los desafíos legales de Trump.

Los jueces han desestimado casi universalmente esas impugnaciones por infundadas. El domingo, Trump insistió en que “muchos” de ellos no habían sido archivados por su equipo y que sus “grandes casos … pronto serán archivados”.

En reacción al tuit inicial de Trump, el recién nombrado jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, le dijo a “Meet the Press” de NBC que era “una confirmación más de la realidad de que Joe Biden ganó las elecciones”.

“Si el presidente está preparado para comenzar a reconocer esa realidad, eso es positivo”, dijo.

El propio Biden se reunía el domingo en su ciudad natal de Wilmington, Delaware, con sus asesores de transición, dijeron sus voceros.

Algunos funcionarios de la administración Trump dicen en privado que entienden que Biden ganó, pero que el presidente necesita tiempo para “procesar” su pérdida.

