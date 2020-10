Trump promete crear 2 millones de empleos para los latinos si es reelegido

Esas promesas del presidente Trump forman parte de un plan económico para los latinos que la Casa Blanca presentó apenas cinco días antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que los hispanos tendrán un papel decisivo en estados como Florida, Arizona, Texas y Nevada.

«Con los hispanos, construiremos de nuevo la mejor economía de la historia, incluso mejor que antes» de la pandemia, dijo una alta funcionaria estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica.

El llamado «plan del sueño americano», al que tuvo acceso Efe, es un documento de apenas dos páginas que contiene promesas ambiciosas pero generales, y que no explica cómo conseguiría esos objetivos.

Si gana un segundo mandato, Trump «crearía un entorno económico que producirá más de 2 millones de nuevos empleos en la comunidad hispana», y que añadirá «a la economía 500.000 negocios propiedad de hispanos», además de «mejorar el acceso al capital» para esas empresas, señala el plan.

«Los pequeños negocios hispanos, y en particular los controlados por latinas, son los que más rápido crecen en nuestra economía, y aunque la crisis de covid-19 los ha perjudicado, estamos viendo ya cómo se recuperan», subrayó la citada funcionaria.

La crisis económica derivada de la pandemia ha afectado especialmente a los latinos, y aunque la tasa de desempleo entre los hispanos ha bajado notablemente después de alcanzar un récord del 18,9 % en abril, la economía estadounidense solo ha recuperado el 54 % de los empleos que se perdieron debido a la situación sanitaria.

