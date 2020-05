Trump dice que EE.UU. «se ha impuesto» al coronavirus pese a muertes

En una rueda de prensa destinada a subrayar los avances en la producción y distribución de pruebas de coronavirus en Estados Unidos, Trump aseguró que su país ha “salvado cientos de miles de vidas” en la lucha contra la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

“Estados Unidos ha aceptado la tarea, hemos estado a la altura del momento y nos hemos impuesto”, sentenció el presidente Trump.

Esa afirmación suscitó comparaciones en Twitter con la de “misión cumplida” que proclamó en mayo de 2003 el entonces presidente George W. Bush en referencia a la invasión de Irak, a pesar de que la guerra aún duraría muchos años más.

Preguntado después al respecto, Trump aseguró que se refería a la aceleración en la producción y distribución de pruebas contra el coronavirus, aunque hizo esa afirmación en un contexto que no tenía que ver con los tests y sí con los esfuerzos de EE.UU. para salvar vidas.

La declaración de Trump llegó poco después de que Estados Unidos superara la barrera de las 80.000 muertes a causa de la COVID-19, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Además, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyas proyecciones se ha fijado mucho la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos habrá superado las 137.000 muertes para principios de agosto.

Consultado sobre esa proyección, Trump opinó que “muchos de esos modelos están equivocados”, y en la misma rueda de prensa, subrayó que “los números están bajando mucho en todo el país”, algo que no concuerda con los datos.

Aunque el aumento diario en el número de muertes se ha estabilizado y la Universidad de Washington espera que ese indicador baje entre ahora y agosto, la cifra de contagios sigue subiendo y solo este domingo se registraron 20.000 nuevos casos en EE.UU.

Remember this, every Governor who has sky high approval on their handling of the Coronavirus, and I am happy for them all, could in no way have gotten those numbers, or had that success, without me and the Federal Governments help. From Ventilators to Testing, we made it happen!