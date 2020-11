Trump despide a funcionario de seguridad electoral que rechazó acusaciones de fraude

Trump anunció en Twitter la rescisión “con vigencia inmediata” de Chris Krebs, quien lidera la agencia que declaró conjuntamente que “las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos”.

Trump, quien se niega a reconocer que perdió su candidatura a la reelección ante el demócrata Biden, ha afirmado repetidamente sin evidencia que la votación y el conteo estuvieron repletos de fraude.

“La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo fraudes y faltas masivas”, escribió Trump en un tuit.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…