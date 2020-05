Trump asegura que no tiene «nada que ver» con el supuesto ataque en Venezuela

“Acabo de recibir información. No tiene nada que ver con nuestro Gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Estamos preocupados sobre eso, pero sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro Gobierno”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Esta es la primera respuesta de Trump a lo ocurrido en Venezuela, donde el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó el lunes de la detención de dos estadounidenses identificados como Airan Berry y Luke Denman como parte de un grupo calificado por el Ejecutivo de “mercenario”.

El lunes, en una declaración televisada, Maduro mostró los pasaportes de ambos, tarjetas de identificación como veteranos militares, así como carnets de SilverCorp, una empresa de seguridad estadounidense que, según Venezuela, está vinculada con el intento de ataque.

También mostró “material de guerra de Estados Unidos y Colombia”, cascos militares y equipos de comunicación.

Además de los dos estadounidenses, fueron detenidas once personas este lunes en una segunda embarcación que se acercaba a una zona costera del céntrico estado Aragua, si bien Maduro advirtió de que la persecución continúa y puede haber más arrestos.

El domingo, ocho personas murieron y dos más fueron arrestadas en un primer intento de incursión marítima en el estado La Guaira, vecino de Caracas.

