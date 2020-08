Trump anuncia “acuerdo de paz histórico” con Israel y Emiratos Árabes

«¡ENORME logro hoy! ¡Acuerdo de Paz Histórico entre dos de nuestros grandes amigos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos!», tuiteó Trump.

En otro mensaje en Twitter, el mandatario estadounidense publicó un comunicado conjunto entre EE.UU., los EAU e Israel.

«El presidente Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y el jeque Mohamed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y vicecomandante supremo de los Emiratos Árabes Unidos, conversaron hoy y acordaron la completa normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos», señala el texto.

La nota agrega que, como resultado del logro diplomático y a petición de Trump, con el apoyo de los EAU, «Israel suspenderá declarar la soberanía sobre las áreas destacadas en la Visión por la Paz del presidente y enfocará sus esfuerzos ahora en expandir los lazos con otros países en el mundo árabe e islámico».

La llamada Visión de Paz es el plan presentado por la Administración de Trump, elaborado por su yerno y asesor, Jared Kushner, que da luz verde a Israel para que se anexione partes de Cisjordania.

En ese sentido, el comunicado recuerda la presencia del embajador emiratí en la Casa Blanca en enero pasado durante la presentación de esa propuesta.

La nota adelanta, además, que delegaciones de Israel y de los EAU se reunirán en las próximas semanas para firmar acuerdos bilaterales en materia de inversiones, turismo, vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones, tecnología, energía, atención sanitaria, cultura y medioambiente.

Dentro de esos pactos destaca «el establecimiento de embajadas recíprocas».

Asimismo, los EAU e Israel «expandirán inmediatamente y acelerarán la cooperación respecto al tratamiento y el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Trabajando juntos, estos esfuerzos ayudarán a salvar vidas musulmanas, judías, cristianas en la región», indica el texto.

Preguntado sobre la conversación con Netanyahu y Bin Zeyed, Trump respondió a los periodistas en el Despacho Oval: «Fue como el amor».

Y afirmó que la situación era tensa cuando él llegó a la Casa Blanca en 2017, pero que ahora lo es menos.

«He mantenido (a EE.UU.) fuera de la guerra», aseguró Trump.

Con este paso, los EAU se convierten en el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, después de Egipto y Jordania, y en la primera nación del golfo Pérsico en hacerlo.

El comunicado resalta que la normalización de las relaciones y la diplomacia pacífica «unirá a dos de los socios regionales más fiables y capaces».

President @realDonaldTrump "made clear that the problems of the Middle East can only be solved when people of all faiths come together to fight Islamic extremism and pursue economic opportunity."



This agreement will be known as the Abraham Accord. pic.twitter.com/MKxrnyRaEN